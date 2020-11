Gazzetta – Calciomercato Napoli, occhi su Marco Kana

Gazzetta dello Sport scrive di un interessamento del Napoli per Marco Kana, giocatore di proprietà dell’Anderlecht.

Non si fermano le manovre di calciomercato del Napoli che segue Marco Kana. I collaboratori di Giuntoli sono sempre alla ricerca di giovani talenti e le relazioni sul difensore di proprietà dell’Anderlecht sono molto positive. La società sta monitorando il calciatore per cercare di capire quando e se affondare il colpo. Per ora c’è un grande interesse da parte del club che per gennaio sta pensando anche ad altre soluzioni di calciomercato. Solo qualche settimana fa era venuta fuori la notizia di un accordo praticamente trovato con Emerson Palmieri del Chelsea.

Quella del difensore dell’Anderlecht resta comunque una pista aperta, come scrive Gazzetta dello Sport: “In genere il Napoli va in cerca di giocatori con più esperienza, ma i report su Marco Kana dell’Anderlecht sono stati convincenti. A 18 anni è protagonista nel suo club e ha meritato con largo anticipo la chiamata nell’Under 21 del Belgio“.