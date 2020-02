Gattuso, turnover col Brescia: ecco chi può riposare, ritorna Insigne

Turnover di Gattuso col Brescia. Il Napoli deve pensare una partita alla volta, ma il tecnico sta pensando a qualche cambio in vista della sfida col Barça.

Lorenzo Insigne torna titolare dopo aver saltato le ultime due partite per un leggero infortunio. Il capitano del Napoli è uno degli uomini chiave per il tecnico azzurro che sta preparando la sfida con il Brescia, ma inevitabilmente deve pensare anche alla gara di Champions League con il Barcellona in programma martedì 25 allo stadio San Paolo. Con il Brescia sarà turnover per Gattuso che lo applicherà in maniera centellinata. Nessuna rivoluzione ma piccoli cambiamenti per far respirare qualche giocatore che ha giocato di più. Se in attacco torna Insigne, è probabile che a centrocampo uno tra Fabian Ruiz e Zielinski possa riposare. Secondo quanto riferisce Repubblica anche Politano è pronto a giocare da titolare al posto di Callejon, mentre Milik potrebbe entrare a partita in corso.

Brescia-Napoli: le scelte di Gattuso

In difesa non dovrebbero esserci grandi novità anche perché Koulibaly non è al meglio delle condizioni e sicuramente salterà il match di venerdì con le rondinelle. Sarà ancora assente Llorente alle prese con uno stato influenzale. In mediana c’è qualche dubbio in più con Diego Demme che appare intoccabile, mentre Lobotka e Allan sono pronti a giocare da titolare. Il brasiliano ha fatto pace con Gattuso che potrebbe concedergli fiducia. Recuperare Allan in questa fase della stagione potrebbe essere determinante, perché la mentalità e le doti tecniche e atletiche dell’ex Udinese sono innegabili. Nel turnover di Gattuso con il Brescia non rientrerà Ospina che va verso la conferma da titolare. Meret non è ancora al meglio della condizione fisica, ma in questo momento il portiere colombiano sembra aver ricevuto i gradi di titolare dal tecnico azzurro, cosa che sta frenando anche il rinnovo del portiere ex Spal.