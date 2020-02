Le ultime notizie di calciomercato su Fabian Ruiz parlano di Barcellona e Real Madrid forti sul calciatore spagnolo. Il Napoli pensa al rinnovo.

Storie di mercato che non finiscono tanto facilmente. Barcellona e Real Madrid si contendono Fabian Ruiz, un pezzo pregiato del centrocampo partenopeo finito nel marasma delle critiche a causa delle recenti prestazioni sotto tono. Inglobato nel grande misfatto dell’ammutinamento, risucchiato da un progetto tattico con poco sviluppo, fagocitato dalla questione multe anche Fabian Ruiz ha accusato un’involuzione. Il ritorno al gol con l’Inter e la buona prova in campionato ha risvegliato gli interessi delle big spagnole. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Barça e Madrid sono pazze del giocatore ma il Napoli vuole il rinnovo. Il vero nodo sta nella maxi clausola rescissoria valida per l’estero che Aurelio De Laurentiis vuole inserire: 180 milioni di euro. Gli agenti di Fabian Ruiz per rinnovare chiedono il raddoppio di ingaggio ed una clausola rescissoria tra 80 e 90 milioni di euro.

Barcellona e Real Madrid su Ruiz: il Napoli fa muro

Intanto c’è da giocare. Venerdì si torna in campo col Brescia, altra gara da vincere ad ogni costo. Fabian Ruiz è pronto a scendere di nuovo in campo dal primo minuto, anche perché Gattuso difficilmente ci rinuncia. Lo ha fatto capire quando lo ha utilizzato da regista, si è capito ancora di più quando ha potuto utilizzare lo spagnolo da mezz’ala. Ruiz è un potenziale fenomeno, sono concordi un po’ tutti gli addetti ai lavori ma ha ancora tanti margini di crescita per diventarlo. Il Napoli lo sa e vuole trattenerlo in rosa, oppure cederlo ma ad un prezzo monstre. Barcellona e Real Madrid hanno posato gli occhi su Fabian Ruiz, ma al momento non sono disposte a sborsare tutti i soldi che chiede Aurelio De Laurentiis. I blaugrana martedì avranno modo di vederlo da vicino, sotto i riflettori della Champions League.