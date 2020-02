Corriere dello Sport – Napoli, ballottaggio Mertens-Milik

A Napoli va in scena il ballottaggio Mertens-Milik. La sfida con il Brescia è alle porte, quella con il Barcellona è in programma martedì 25 al San Paolo.

Dosare le forze scegliendo gli uomini giusti. Non è una cosa semplice, lo sa anche Gennaro Gattuso che finalmente può avere una rosa ampia a cui attingere. Il ritorno dall’infortunio gli ha restituito un Dries Mertens in grande forma. Negli ultimi giorni ha recuperato anche Arkadiusz Milik, giocatore che sta trovando maggiore continuità in questo campionato. Così per il Napoli si prospetta un ballottaggio Milik-Mertens. In questo momento sembra in vantaggio il belga anche perché l’attaccante polacco ha recuperato, ma i problemi fisici lo hanno condizionato negli ultimi giorni e quindi potrebbe essere una pedina importante per entrare a gara in corso. Inoltre Mertens sembra in ottima condizione fisica e mentale, il belga continua ad andare a caccia del record di Marek Hamsik che dista solo una rete.

Ballottaggio Mertens-Milik: i numeri

Sei gol per Dries Mertens in 19 presenze, nove per Arkadiusz Milik in 14 gare giocate. I freddi numeri della ‘sfida’ in casa tra i due attaccanti parlano un Milik in vantaggio puramente statistico, mentre sul campo in questo momento il favorito appare nettamente Mertens. Frenato da infortuni e da problemi di rinnovo l’attaccante belga, in questo momento del campionato, sembra avere una marcia in più. Il gol messo a segno con il Cagliari è stato una ulteriore prova delle sue grandi qualità tecniche e balistiche. Difficilmente Mertens entrerà nel turnover che Gattuso ha in mente per la sfida con il Brescia. Confermata totalmente anche la difesa, vista anche l’assenza di Koulibaly, mentre maggiore incertezza c’è a centrocampo. In mediana Fabian Ruiz, Zielinski, Allan, Demme, Lobotka ed Elmas, si giocano i tre posti da titolare anche se il tedesco di origini italiane sembra imprescindibile.