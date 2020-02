Napoli, seduta di allenamento. Buone notizie per Hysaj e Milik

Seduta di allenamento per il Napoli in vista della trasferta di Brescia. Buone notizie per Hysaj e Milik. Lavoro in palestra per koulibaly. Out Llorente.



La seduta di allenamento del Napoli ha portato buone notizie per Gennaro Gattuso. Si è rivisto Arek Milik, che ha svolto l’intera seduta in gruppo. Assenti Llorente (influenza) e Koulibaly (personalizzato in palestra), mentre Hysaj ha svolto allenamento con il gruppo.

Seduta di preparazione alla trasferta di Brescia per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri non vogliono sbagliare il match di campionato contro il Brescia in programma venerdì al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra partenopea si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni di posizionamento e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Dal centro tecnico arrivano buone notizie per Hysaj. Il terzino albanese ha svolto allenamento col gruppo tranne la partita finale. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali.

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Milik ha svolto l’intera seduta in gruppo, l’attaccante polacco con ogni probabilità potrà essere presente nella gara contro il Brescia.

Gattuso nella gara di Brescia vuole massima concentrazione, il Napoli deve conquistare assolutamente la vittoria per cercare di risalire la classifica, al momento l’Europa League è l’obiettivo più concreto da raggiungere.