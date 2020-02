Brescia-Napoli, out koulibaly e Llorente. Gattuso pensa ad Allan. In attacco tocca a Mertens. Nel tridente Politano insidia Callejòn e Insigne.

Allan è stato escluso da Gattuso dalla trasferta di Cagliari, con l’obbligo di allenarsi il giorno della partita, insieme con uno dei preparatori atletici, a Castel Volturno. Una lezione che in futuro non risparmierà nessuno se si dovessero verificare le stesse condizioni.

Lunedì, il brasiliano si è presentato all’allenamento chiedendo scusa ai compagni e al tecnico.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica: “Gennaro Gattuso sta pensando soltanto ai prossimi impegni e non ammette distrazioni. Persino la grande notte con il Barcellona è fuori dalla porta del centro tecnico. La priorità si chiama Brescia, appuntamento fondamentale per dare continuità al successo di Cagliari. Il Napoli ha bisogno di un filotto per iscriversi con prepotenza alla lotta per l’Europa League. Il segnale da inviare al gruppo è molto chiaro. Il Brescia va affrontato con la massima considerazione.

Gattuso rischia di fare a meno ancora una volta di Koulibaly, ieri assente per i postumi influenzali assieme a Llorente. Il difensore dovrebbe restare fuori anche venerdì e tentare il rientro direttamente in Champions League. In mediana, invece, Allan scalpita per una maglia da titolare e Gattuso dovrà valutare pure se dare una chance dal primo minuto a Lobotka. Uno tra Fabiàn e Zielinski potrebbe rifiatare. Nel tridente Politano insidia Callejòn e Insigne è pronto al rientro dopo le panchine con Inter e Cagliari. Ci sarà anche Milik (quasi recuperato), ma Mertens è il punto di riferimento“.