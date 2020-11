Rino Gattuso, discorso alla squadra. Il tecnico del Napoli furioso per la prestazione contro il Sassuolo di De Zerbi.

La sconfitta del Napoli contro il Sassuolo ha fatto infuriare Rino Gattuso. Gli errori sotto porta e la brutta prestazione di alcuni elementi sono stati al centro del discorso che Gattuso ha riservato al gruppo azzurro.

Il Napoli, si è riunito al centro tecnico di Castel Volturno per la seduta di allenamento, Gattuso ha riunito la squadra intorno a se e ha palesato tutto il suo disappunto: “Una grande squadra non si comporta così”, avrebbe riferito Ringhio agli azzurri“.

Il tecnico ha sottolineato la brutta prestazione di alcuni elementi e il brutto approccio alla gara della squadra. Il tecnico ha poi chiesto maggiore ritmo, concentrazione in fase difensiva e più lucidità in fase offensiva.

Il Napoli è chiamato all’immediato riscatto nei prossimi due impegni contro Rijeka e Bologna. Due appuntamenti da non fallire.

Dall’allenamento mattutino arrivano anche buone notizie, il capitano, Lorenzo Insigne, ha svolto l’intera sessione di allenamento con il resto della squadra e sarà a disposizione per il terzo turno del girone europeo, dove la squadra partenopea cercherà di dare la caccia alla capolista Az Alkmaar. Smaltito del tutto dunque il problema muscolare che aveva spaventato lo staff azzurro durante il match contro la Real Sociedad: il giocatore si era fermato in tempo per evitare problemi più gravi e dopo aver saltato la sfida contro il Sassuolo è pronto a riprendere in mano la squadra.