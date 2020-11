Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio Napoli. Il giornalista si è soffermato sulla questione Milik.

La sconfitta del Napoli ad opera del Sassuolo, ha aperto molti interrogativi in casa azzurra, un giocatore importante come Milik, per motivi puramente economici siede in tribuna, mentre Dries Mertens è molto lontano dal recodman che tutti conosciamo.

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, ai microfoni di Radio Marte ha provato a rispondere a questi interrogativi. Ecco le parole di Corbo:

“Milik? Parliamo di una storia molto amara all’interno del club e della squadra. Una sconfitta per il calciatore – che si è certamente intestardito – e anche per il Napoli. Che in tal senso ha una responsabilità: siccome comanda De Laurentiis non ci sono gerarchie intermedie”.

Corbo ha poi aggiunto: “A mio avviso serviva una figura, qualcuno che aiutasse Milik a uscire dall’isolamento. Era necessario il buonsenso e attraverso di esso si poteva arrivare alla persuasione. Dico la verità, a me non dispiacerebbe rivedere Milik che si gioca il posto con Osimhen e Petagna. Assodato questo aspetto, amerei vedere Petagna giocare davanti a Osimhen, come Orlando davanti ad Altafini. Deve fare da apripista a sportellate”.