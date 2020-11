Pagelle Osimhen. Bocciatura per il nigeriano: “Tanto fumo e zero arrosto”

Il Napoli è uscito sconfitto dalla sfida con il Sassuolo e le pagelle dei principali quotidiani bocciano Victor Osimhen.









Le due occasioni sprecate nel primo tempo hanno sicuramente inciso sulle pagelle di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano nel primo tempo si è letteralmente divorato le palle gol, soprattutto la prima quando doveva calciare quasi da solo a porta sguarnita. Un errore imperdonabile che avrebbe potuto mettere la partita sui binari voluti dal Napoli. Ma Osimhen ha dimostrato di dover ancora crescere da questo punto di vista, dato che sotto porta non riesce ancora ad essere incisivo come ci si aspetta da un giocatore del suo calibro. L’attaccante ha lottato per tutta la gara, ma sotto rete non è riuscito ad incidere e da un numero 9 si pretende anche questo.

Pagelle Osimhen: ecco i verdetti

Gazzetta dello Sport 5: “Due ottime occasioni nel primo tempo, sprecate”.

Il Mattino 4: “Corre, si sbatte, si muove. Tanto fumo e zero arrosto. Sbaglia due palle gol che gridano ancora vendetta. La prima la spara addosso a Consigli, la seconda direttamente a Soccavo. Errori gravi che pesano in una partita così bloccata. E poi non tiene nemmeno un pallone quando c’è da scattare in campo aperto”.

Corriere dello Sport 5: “Consigli gli regala l’1-0 e lui spreca a porta spalancata: magari era freddo. E alla mezzora spara alto dopo una galoppata da purosangue. Moto perpetuo, sì, ma la mira non è ancora da attaccante spietato”.

Tuttosport 6: “Ci prova da ogni angolazione, ma il pallone proprio non vuole entrare. 8 tiri totali, 2 nello specchio: non basta per entrare nel tabellino dei marcatori”.