Moviola Napoli-Sassuolo: rigore su Osimhen, ecco il verdetto di Gazzetta

La moviola di Napoli-Sassuolo è stata analizzata da Gazzetta, al vaglio anche un possibile rigore su Victor Osimhen.

Ci sono diversi episodi da moviola in Napoli-Sassuolo ed anche un possibile rigore su Osimhen. Sugli episodi dubbi prova a fare chiarezza Gazzetta che scrive: “Non semplice Napoli-Sassuolo per Mariani: primo tempo con un solo episodio dubbio, il contatto Lozano-Traoré in area Napoli al 42’. Il neroverde ruba spazio e tempo a Lozano, lui da dietro alza la gamba: rigore sospetto. Nella ripresa subito giallo a Locatelli: entrataccia da arancione su Osimhen. Al 10’ episodio clou: Raspadori si allunga la palla in area avversaria, Di Lorenzo in ritardo gli pesta un piede, e l’attaccante cade a terra. Mariani fa proseguire, ma il Var Fourneau lo manda al video e qui lui assegna un giusto rigore“.

Rigore Osimhen?

Il Napoli ha chiesto un presunto penalty per fallo su Osimhen, altro episodio da moviola in Napoli-Sassuolo: “Giusto annullare il gol di Manolas al 90’: Osimhen, autore della prima conclusione, era in fuorigioco. Al 94’ su una palla in profondità Osimhen si strattona con Marlon. Le scorrettezze iniziano fuori area, al massimo sarebbe punizione dal limite, Mariani lascia correre. Sugli sviluppi della ripartenza del Sassuolo, Manolas tocca volontariamente palla con un braccio e meriterebbe il secondo giallo e espulsione, però anche in questo caso Mariani non fischia, così arriva il gol di Lopez“.