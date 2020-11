Napoli, buone notizie da Castel Volturno: Insigne c’è

Lorenzo Insigne ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo il Napoli lavora per il match di Europa League col Rijeka.









La sconfitta con il Sassuolo deve essere archiviata il più in fretta possibile ed anche qualche buona notizia che arriva dall’allenamento può portare pensieri positivi in casa azzurra. Lorenzo Insigne dopo l’infortunio ha lavorato per l’intera sessione con il gruppo. Il lieve problema muscolare accusato nell’altro match di Europa League con la Real Sociedad è oramai alle spalle. La squadra agli ordini di Gattuso si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per riprendere la preparazione in vista della sfida di Europa League da giocare giovedì alle 18.55 con il Rijeka.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase dedicata a torello e lavoro di velocità. Di seguito esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo.

Questo il report dell’allenamento riportato dalla SSCN sul suo sito ufficiale. Con il rientro di Insigne, il tecnico Gennaro Gattuso trova un punto di riferimento importate ma soprattutto ritrova un calciatore in grado di far rifiatare chi ha giocato di più. In Europa League probabile turno di pausa per Lozano. Importanti anche i rientri di Zielinski ed Elmas che potranno essere decisivi nelle rotazioni nelle prossime giornate.