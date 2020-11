Gennaro Gattuso parla di Napoli-Sassuolo. Il tecnico partenopeo si rammarica per la sconfitta e bacchetta i suoi.

Prima sconfitta in campionato per il Napoli, il Sassuolo passa al San Paolo anche grazie ad alcune valutazioni dell’arbitro Mariani e del Var. A fine partita Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sky sport 24:

“Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. La sconfitta ci sta, inutile parlare del rigore che ci poteva essere su Osimhen. Si tratta sicuramente di un episodio che ci poteva stare, ma non voglio giudicare l’operato dell’arbitro. Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto, abbiamo fatto bene, ma forse c’è troppa frenesia. Dobbiamo e possiamo fare meglio. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Il problema non è il centrocampo, ho fatto entrare Zielinski ed Elmas che hanno bisogno di minuti. E’ vero che abbiamo giocato un po’ sottoritmo quando loro avevano palla, ma noi quando avevamo palla dopo 5-6 passaggi eravamo nella loro metà campo“.

Gattuso su Napoli-Sassuolo ha poi aggiunto: “Il significato di questa sconfitta? Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare, dobbiamo mettere in condizioni migliori Osimhen. Non dobbiamo ascoltare quello che dicono in giro sullo Scudetto, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro. E’ un campionato molto forte, tutte le partite sono difficili e tirate. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Dobbiamo guardare avanti. Il rinnovo? Lasciamo stare, ogni volta che parlo di rinnovo poi non ne vinco una, succedeva anche al Milan“.