Gasperini: “Napoli di Spalletti superiore a quello di Maradona”

Gian Piero Gasperini ritiene che il Napoli di Luciano Spalletti è superiore a quello di Diego Armando Maradona

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha risposto alle domande dei giornalisti in occasione della conferenza stampa di presentazione della partita di domani contro il Sassuolo: “La cosa più importante è che io dovevo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Zapata è stato recuperato, Muriel sa cosa deve fare per stare bene, lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte. Nel calcio però tutto è dinamico, non c’è niente di statico: magari segnano domani e cambia tutto. In attacco, in tutte le squadre, le presenze e i minutaggi sono tutte uguali. Parlare di titolari o riserve, di tridente…questa squadra non può sopportare sempre il tridente, si tende a volere sempre qualcosa di statico, ma il calcio non lo è”.

Per Gasperini il Napoli è qualcosa di straordinario, superiore nel rendimento rispetto ai tempi di Maradona

Gasperini sottolinea i tanti record raggiunti in questi anni: “L’Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record. L’Atalanta non ha 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia considerate le due finali raggiunte. Io spero che in futuro l’Atalanta possa fare ancora meglio, ma queste sono vittorie di una squadra che ha fatto quanto di meglio non era riuscita a far prima”.

Infine Gasperini chiama in ballo il Napoli: “Quest’anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche con un rendimento superiore a quello fatto con Maradona. Non mi mancano i trofei, abbiamo fatto tantissimi record”.