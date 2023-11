Garcia, summit con i “Sette Saggi” del Napoli: la richiesta del tecnico

Summit tra Rudi Garcia, allenatore del Napoli, e i sette leader della squadra. I calciatori si schierano con il tecnico.

Notizie calcio Napoli – Rudi Garcia ha convocato una riunione con il gruppo di leader della squadra, noto come il “Consiglio dei Sette Saggi“. Questo incontro, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha avuto luogo giovedì scorso e ha visto la partecipazione di figure chiave come Meret, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Anguissa, Zielinski e Di Lorenzo.

L’obiettivo della riunione era affrontare le perplessità emerse all’interno della squadra, in particolare la sensazione di non essere più considerati campioni, nonostante il recente trionfo nel campionato. Questa situazione ha evidenziato la necessità di un rinnovato senso di unità e direzione sotto la guida di Garcia.

Nonostante le differenze nei metodi rispetto a Spalletti, è chiaro che la squadra sostiene Garcia. Il passato, come sottolineato nella riunione, non può essere cambiato, ma è fondamentale guardare avanti e costruire su ciò che è stato già raggiunto.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, attraverso colloqui individuali con i giocatori, ha compreso che non esiste una vera e propria frattura all’interno del gruppo. Tuttavia, rimane aperto a valutazioni future, consapevole che la vittoria contro l’Empoli potrebbe portare una necessaria tranquillità all’ambiente del club.

In questo contesto, il ritorno di Osimhen è visto come un elemento chiave per affrontare le prossime sfide. Il Direttore Sportivo Meluso e il capo degli scout Micheli hanno espresso sostegno a Garcia, ma la presenza costante di De Laurentiis suggerisce un’attenzione particolare alle dinamiche della squadra, un fatto che Garcia comprende e accetta come parte della realtà del calcio di alto livello.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!