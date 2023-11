Napoli: De Laurentiis Rassicura Garcia, Nessun Esonero in Vista

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in ritiro con la squadra, ha rassicurato Rudi Garcia prima della partita contro l’Empoli.

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis prova a dare serenità all’ambiente Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, Il patron in ritiro con la squadra a Castel Volturno avrebbe rassicurato Garcia, circa le voci di un possibile esonero dopo la partita con l’Empoli.

Secondo il quotidiano napoletano, la cena tra De Laurentiis i giocatori e lo staff è stata un chiaro messaggio di coesione e supporto, in un momento in cui la squadra cerca di ritrovare serenità. Il presidente ha ribadito la sua fiducia in Garcia, confermando che non ci sono piani per un cambio di allenatore e che Garcia guiderà la squadra fino al termine della stagione.

Durante la sua permanenza a Castel Volturno, dove ha anche iniziato le riprese di “Vita da Carlo III“, De Laurentiis ha mantenuto una certa distanza dalle questioni tecniche, limitandosi a una breve apparizione sul campo di allenamento. La sua presenza è stata principalmente volta a rassicurare Garcia e la squadra, specialmente dopo aver esplorato altre opzioni tecniche, come Antonio Conte, senza successo.

L’importanza della partita contro l’Empoli è stata enfatizzata da Garcia ai suoi giocatori, sottolineando che è una sfida da vincere a tutti i costi. Il ritorno in campo di Victor Osimhen, insieme alla fiducia espressa da De Laurentiis e dal direttore generale Chiavelli, che ha un ruolo significativo nelle decisioni relative agli allenatori, rafforza ulteriormente la determinazione della squadra.

