ADL ospite alla Casa del Cinema: “Film italiani brutti e scritti male. Viva Carlo Verdone”

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ospite alla Casa del Cinema di Roma per la seconda stagione della serie con Carlo Verdone.

Durante la pausa delle competizioni calcistiche per le Nazionali, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e rinomato produttore cinematografico, ha trovato il tempo per dedicarsi alla sua passione per il cinema. Questa volta, è stato ospite alla Casa del Cinema di Roma, dove è stata presentata la seconda stagione della serie televisiva ‘Vita da Carlo’, con protagonista l’acclamato attore Carlo Verdone.

Il patron azzurro ha condiviso la sua esperienza alla Casa del Cinema di Roma attraverso i suoi canali social ufficiali e proprio in occasione della presentazione ha dichiarato: “È stato un grande piacere incontrare i giornalisti e gli amici di Paramount+ alla ‘Casa del Cinema’ di Roma, per la presentazione di ‘Vita da Carlo Seconda Stagione’, disponibile dal quindici settembre 2023. Viva Carlo Verdone!”.

“I film italiani spesso sono brutti e scritti male. È anche questa la verità. Il cinema ha come compito quello di istituire un rapporto con il pubblico, fare da ponte. Il mercato è un elemento importante, di cui tenere conto. A volte mi è capitato di dover rinunciare a dei progetti, perché andavano fuori dagli obiettivi di mercato. Erano rischiosi”.

“Per la seconda stagione di ‘Vita da Carlo’ siamo passati dal gruppo Prime Video a Paramount+, non perché la piattaforma di Amazon non volesse realizzare una seconda stagione, ma perché Paramount – che ha una lunga tradizione nel cinema – ha voluto con più convinzione produrre la serie. Siamo stati d’accordo sin da subito su tutti i punti della negoziazione”.

Durante l’evento, De Laurentiis ha condiviso alcuni scatti che testimoniano la sua partecipazione e il suo entusiasmo per la nuova stagione della serie. Questa serie televisiva, che ha catturato l’attenzione del pubblico, sarà disponibile a partire dal quindici settembre 2023, promettendo nuove emozioni e avventure con il personaggio di Carlo Verdone.

L’amicizia e la collaborazione a lungo termine tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Verdone sono diventate una parte importante della storia del cinema italiano, e questo evento alla Casa del Cinema ha sottolineato ulteriormente il loro legame. I fan della serie ‘Vita da Carlo’ possono quindi aspettarsi una seconda stagione ricca di divertimento e intrattenimento.