Ibra sul set con Verdone, De Laurentiis: “è un grande attore”

Aurelio De Laurentiis e Zlatan Ibrahimovic si sono incontrati sul set della serie “Vita da Carlo” di Carlo Verdone. L’attore romano ha voluto inserire l’attaccante del Milan nel cast.

De Laurentiis: “Ibra, è un grande attore”

“Ibra sul set di Vita da Carlo. Un gigante che è già anche un grande attore!”, ha scritto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che è produttore della serie. Anche Carlo Verdone sui propri canali social ha lodato Ibrahimovic:



“Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po’ speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa. Persona deliziosa per umiltà, generosita’ e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti … E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene“.

Ibra e il Napoli

Due anni fa Zlatan Ibrahimovic era un calciatore del Napoli, ai tempi di Carlo Ancelotti l’affare era chiuso, poi il cambio con Gennaro Gattuso fece saltare l’affare. Ibrahimovic non ha mai nascosto la simpatia per il Napoli, lo ha detto chiaramente anche durante una intervista. Più di una volta è stato vicinissimo ad indossare la azzurra, ma non l’ha mai fatto.

Eppure la trattativa era praticamente chiusa, con Ancelotti che aveva parlato con il giocatore ben felice di venire a Napoli. Poi ci fu l’esonero del tecnico di Reggiolo con De Laurentiis che si affidò alla guida tecnica di Gennaro Gattuso. Fu proprio il tecnico calabrese a rifiutare l’acquisto di Ibrahimovic. Gattuso pensava che l’eccessiva personalità di Ibrahimovic poteva costituire un problema nello spogliatoio del Napoli.