Carlo Verdone: “Ho detto a De Laurentiis che finirò per tifare Napoli”

Carlo Verdone rivela di aver detto ad Aurelio De Laurentiis che finirà per tifare Napoli

Carlo Verdone, storico attore e regista italiano nonché grande tifoso della Roma, è stato intervistato dalla redazione di Radio Kiss Kiss in occasione della presentazione della sua nuova serie tv Comedy “Vita da Carlo due”. Nell’intervento a Radio Goal il celebre attore rivela un aneddoto a proposito del Napoli con il presidente Aurelio De Laurentiis: “Ultimamente ho detto ad Aurelio De Laurentiis ‘che Finirò per tifare Napoli‘. Lo guardo con piacere perché gioca un po’ all’inglese. Mi piace questo gioco aperto e verticale che purtroppo la Roma non fa poiché gioca in orizzontale e con i lanci lunghi”.

Carlo Verdone confida che è un piacere veder giocare il Napoli con Kvaratskhelia e Lobotka

Inoltre, ha aggiunto: “Kvaratskhelia, Lobotka e altri hanno fatto dei miglioramenti incredibili, è un piacere veder giocare il Napoli. Per adesso se lo merita, sta giocando alla grande”.

Verdone è uno degli astri della scuderia della Filmauro, con cui ha svolto tanti film. Su tutti opere come Viaggi di Nozze, Gallo Cedrone, Grande Grosso e Verdone, Sono pazzo di Iris Blond. Tra Verdone e De Laurentiis c’è un rapporto speciale, tanto che l’ultima serie tv è stata prodotta proprio da Filmauro.