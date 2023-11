Napoli-Empoli, le ultime di formazione: gli azzurri ritroveranno contro un ex Campione d’Italia

Il Napoli ospiterà nella calda cornice di Fuorigrotta l’Empoli di Andreazzoli. Fischio d’inizio previsto per le 12.30 al Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il match tra Napoli e Empoli, in programma a Fuorigrotta alle 12.30 nella dodicesima giornata di Serie A, si prospetta avvincente. Rudi Garcia e Andreazzoli, rispettivi allenatori delle squadre, stanno definendo le loro scelte per l’incontro.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sembra avere le idee chiare per la sfida. In difesa, Rrahmani farà coppia con il brasiliano Natan, mentre Di Lorenzo occuperà la fascia destra. A sinistra, il ballottaggio tra Olivera e Mario Rui vede il primo come favorito. A centrocampo, il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbe prendere campo dall’inizio, come ormai di consueto. In attacco, Raspadori sarà confermato come punta centrale, in attesa del ritorno di Victor Osimhen. Ai lati, Kvaratskhelia e Politano completeranno il reparto offensivo.

Per l’Empoli, si prospetta un modulo 4-2-3-1 a opera di Andreazzoli. Con Baldanzi out per un problema alla caviglia, Cambiaghi o Gyasi prenderanno il suo posto. Caputo sarà confermato come prima punta. Da notare la presenza tra le fila toscane di Bartosz Bereszinsky, ex campione d’Italia con il Napoli, che probabilmente sarà titolare.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. All.: Andreazzoli.

Il confronto si preannuncia emozionante, con entrambe le squadre desiderose di conquistare i tre punti. Chi avrà la meglio in questo lunch match di Serie A? La risposta arriverà a Fuorigrotta alle 12.30.