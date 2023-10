Clamoroso, Garcia esonero in Vista? De Laurentiis Pensa a due nomi (Repubblica)

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il futuro di Rudi Garcia al Napoli è incerto. De Laurentiis valuta due possibili sostituti.

CALCIO NAPOLI. L’edizione odierna di Repubblica ha dedicato spazio alla situazione del Napoli post sconfitta contro la Fiorentina, focalizzandosi sul futuro dell’allenatore Rudi Garcia e l’umore di Aurelio De Laurentiis. Dopo il ko subito, il patron azzurro si è mostrato furioso, mettendo a rischio la panchina del tecnico francese.

“Neppure un tweet, questa volta. Il distacco con Rudi Garcia e i giocatori è stato totale. Non c’è alcuna ripartenza da celebrare e il numero uno azzurro si è reso conto di essersi illuso con troppa superficialità, dopo le facili goleade contro Udinese e Lecce,” riporta Repubblica, mettendo in luce le difficoltà emerse non solo in campo, ma anche fuori.

La situazione attuale mostra un Napoli che ha perso la sua identità tattica, con Garcia che non è riuscito a mantenere la magia della gestione precedente di Spalletti. I problemi si sono accumulati ed ora De Laurentiis si trova di fronte a un bivio: trovare una nuova intesa tra panchina e giocatori o pensare a soluzioni più drastiche.

Esonero Garcia? De Laurentiis valuta due nomi

Il presidente azzurro si è trovato a riflettere sulle mosse di Vincenzo Italiano, che aveva tentato di portare a Napoli durante l’estate, ma ora il focus è su come correre ai ripari e guardare avanti. Il pallino è nelle mani di De Laurentiis, che ha la responsabilità di decidere la sorte di Garcia.

L’esonero immediato del francese non sembra una possibilità concreta al momento, ma circolano già i nomi di Igor Tudor e Antonio Conte come possibili sostituti. Tuttavia, De Laurentiis potrebbe decidere di confrontarsi di persona con il successore di Spalletti, considerando che la zona Champions, vero obiettivo della stagione, è distante soltanto 3 punti.

Il momento richiede calma e sangue freddo, evitando decisioni prese a caldo che potrebbero compromettere ulteriormente la situazione. La priorità ora è superare la delusione per la sconfitta con la Fiorentina e trovare il modo di rimettersi in carreggiata per raggiungere gli obiettivi stagionali.