ll Mattino – Galtier al Napoli, pista caldissima. De Laurentiis lo segue

Il nuovo allenatore del Napoli può essere Christophe Galtier ora al Lille. L’allenatore francese secondo Il Mattino ha scalato più di una posizione nelle idee di Aurelio De Laurentiis. E’ sicuramente un allenatore di prima fascia che sta per vincere il campionato francese con il Lille, battendo formazioni e società ultra milionarie come il PSG. Insomma un nome di quelli che piacciono molto al presidente azzurro che vuole sempre un tecnico con idee di gioco interessanti. Galtieri è arrivato al Lille nel 2017 con l’obiettivo di salvare la squadra dalla retrocessione. Dopo la ricostruzione è riuscito a far crescere sempre di più la squadra che ora si gioca il titolo in Ligue1.

Galtier al Napoli: quanto guadagna?

Il contratto di Galtier con il Lille è in scadenza al termine di questa stagione. Il tecnico è già stato contattato dal Lione. A Christophe Galtier potrebbe essere offerto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, ovvero gli stessi che sarebbero andati a Gattuso in caso di rinnovo del contratto. Il tecnico conosce bene anche Victor Osimhen, che il Napoli ha prelevato proprio dal Lille. E’ stato proprio l’allenatore a valorizzare le sue capacità tecniche nel corso degli anni. Galtier è sicuramente un profilo che piace a De Laurentiis che deciderà il nuovo tecnico del Napoli a fine campionato.