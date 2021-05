Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla tv e streaming

Fiorentina-Napoli è una partita importantissima per gli azzurri che devono rispondere alla vittoria della Juventus che battuto l’Inter. Gli uomini di Gattuso giocano per ritornare di nuovo avanti ai bianconeri in classifica ed in quarta posizione, ultima valida per raggiungere la Champions League il prossimo anno. Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli, non vedono grandi cambi per entrambe le formazioni. Nel Napoli si va verso la conferma di Meret ed il ritono di Hysaj come terzino sinistro. Nella Fiorentina non c’è Dragowski, gioca Terracciano.

Fiorentina-Napoli canale tv

La sfida tra Fiorentina e Napoli si gioca alle 12.30 di domenica 15 maggio 2021 allo stadio Franchi di Firenze.

Il canale della partita è Dazn1. Per coloro che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn possono vedere Fiorentina-Napoli sul canale 209 del satellite. Il match sarà trasmesso anche in streaming e sulle piattaforme mobile come tablet e smartphone, attraverso l’applicazione Dazn, previa sottoscrizione dell’abbonamento.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

Qui Fiorentina – Iachini si affiderà ancora al 3-5-2 ma con Terracciano in porta. In difesa ci saranno Caceres, Pezzella e Milenkovic in ballottaggio quest’ultimo con Igor. A centrocampo Castrovilli è in vantaggio su Amrabat, mentre in attacco Ribery e Vlahovic sono confermati.

Qui Napoli – Conferma di Meret in porta per Gattuso che punta ancora sul 4-2-3-1. Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Manolas al centro sono sicuri di un posto in difesa, Hysaj è in netto vantaggio su Mario Rui per giocare da terzino sinistro. A centrocampo rientra Demme, in attacco ancora Lozano titolare.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.