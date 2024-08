Gaetano, ritorno al Cagliari a titolo definitivo: programmate già le visite mediche

Gaetano ritorna in Sardegna al Cagliari a titolo definitivo con un contratto fino al 2028: il Napoli avrà una percentuale sulla rivendita.

Il centrocampista Gianluca Gaetano è pronto a tornare al Cagliari a titolo definitivo. Le visite mediche, necessarie per concludere l’affare, sono già state programmate, segnando l’ultimo passo prima del suo ritorno in Sardegna.

La decisione di cedere Gaetano arriva dopo che mister Antonio Conte ha valutato attentamente il giocatore durante i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Gaetano, che nella scorsa stagione ha giocato un ruolo cruciale nella salvezza del Cagliari sotto la guida di Claudio Ranieri, non rientra nei piani dell’attuale allenatore del Napoli.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di calciomercato Nicolò Schira, l’accordo tra il Napoli e il Cagliari è vicino alla conclusione. Schira ha condiviso sui social che il centrocampista tornerà in Sardegna con un contratto fino al 2028. Il Cagliari investirà sei milioni di euro per assicurarsi il giocatore, mentre il Napoli avrà una percentuale sulla futura rivendita.

Gaetano, che ha già dimostrato il suo valore con il Cagliari nella passata stagione, rappresenta un rinforzo significativo per la squadra sarda. L’operazione segna un’importante mossa strategica sia per il club che per il giocatore, il quale avrà l’opportunità di continuare a brillare nella squadra che lo ha visto protagonista.