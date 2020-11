Foto – Fabian Ruiz infreddolito: ma lo dice in napoletano

Fabian Ruiz è entrato nel secondo tempo della sfida tra Napoli e Rijeka di Europa League, la storia su instagram strappa un sorriso.

Una storia postata sul profilo social di Fabian Ruiz strappa un sorriso ai tifosi del Napoli in una serata non bellissima. Gli azzurri sono riusciti a vincere con il Rijeka in Europa League, ma dopo un primo tempo orribile, commentato negativamente anche da Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha fatto entrare solo nella ripresa Fabian Ruiz che quindi ha passato parte del match in panchina. Sul suo profilo social è apparsa una storia che lo ritrae ancora con la tuta, infreddolito con la scritta in dialetto napoletano: “Fa Fridd”.