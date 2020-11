Maksimovic: “Dobbiamo trovare continuità, testa al Bologna”

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto dagli azzurri in Europa League col Rijeka.

Il Napoli che ha vinto col Rijeka in Europa League ha fatto anche vedere un primo tempo orribile. Anche Gennaro Gattuso si è detto arrabbiato per la prestazione dei suoi calciatori ed ha chiesto continuità di rendimento. Di alti e bassi parla anche Nikola Maksimovic che in conferenza stampa al termine del match dice: “Dobbiamo lavorare per trovare la continuità che chiede il mister, siamo consapevoli di aver fatto degli errori, dobbiamo lavorare per alzare il livello. Il Rijeka? Ha giocato veramente bene nel primo tempo ho fatto loro i complimenti, ma sapevamo che non potevano reggere quei ritmi per tutta la partita“.

Intanto domenica c’è già il Bologna una “gara difficile e non possiamo permetterci un approccio del genere al match. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nella ripresa, in questo modo ci metteremo sulla strada giusta per la vittoria“. Il Napoli con la vittoria in Croazia arriva sei punti in classifica nel Girone F. Nonostante la sofferenza del primo tempo gli azzurri sono riusciti a strappare tre punti fondamentali per la corsa al passaggio del turno, che diventa sempre più accesa.