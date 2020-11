Europa League classifica Gruppo F: tre squadre con lo stesso punteggio

La vittoria del Napoli con il Rijeka regala altri tre punti al Napoli che si trova a 6 punti con Az Alkmaar e Real Sociedad.

La sconfitta maturata con l’Az Alkmaar aveva fatto scattare un campanello d’allarme, ma al giro di boa il Napoli si trova a pari punti con Az Alkmaar e Real Sociedad nel Gruppo F della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri sono riusciti a battere il Rijeka in rimonta, dopo un avvio non proprio perfetto in cui la squadra croata ha meritato il vantaggio. Spenta quella di Gattuso che ha faticato ancora una volta a macinare gioco dalla trequarti avversaria, chiusa a riccio.

Gli azzurri sono riusciti a pareggiare nel primo tempo grazie ad un gol di Diego Demme e poi a ribaltarla grazie ad una autorete. Il Napoli poteva chiudere la partita segnando almeno un altro gol, ma alla fine i tre punti sono arrivati lo stesso.

Europa League: Gruppo F, la classifica