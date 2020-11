Gennaro Gattuso tecnico del Napoli è intervenuto al termine del match vinto dal Napoli in rimonta contro il Rijeka in Europa League.

Non usa mezzi termini Gennaro Gattuso e parla di “Napoli imbarazzante nei primi minuti di gioco, meritavamo anche di prendere due gol“. “Noi ci aspettavamo questa partita, anche perché di match facili non ce ne sono. Forse pensavamo di essere in gita, ma sono molto arrabbiato. Nel primo tempo – dice Gattuso – non prendevamo mai le seconde palle, i centrocampisti non scappavano mai. Troppi alti bassi e questa squadra non se lo può permettere. Dobbiamo migliorare tanto da questo punto di vista“.

Il tecnico si è fatto sentire a fine primo tempo del match con il Rijeka ma “non va bene così, qui rischio di lasciarci le penne io (sorride ndr). Però – dice a Sky Sport – dobbiamo stare sul pezzo ogni partita fin dall’inizio, ma è anche colpa mia che magari non ho ancora trasmesso questa mentalità ai calciatori“. La squadra è migliorata molto nella ripresa: “Si, è vero – dice Gattuso – ma questo dovevamo farlo prima. Riuscivamo a conquistare campo e seconde palle, oggi ci è andata bene, siamo riusciti a ribaltarla ma non è scontato. Altre volte può non succedere e dobbiamo evitare questi approcci alla gara. Sono contento del secondo tempo, ma non si può rischiare così, abbiamo rischiato veramente grosso questa sera“.

Archiviata l’Europa League si pensa al Bologna: “Sarà sicuramente un’altra partita difficile e non ci possiamo permettere un approccio come quello di questa sera. Se invece giochiamo come nel secondo tempo, possiamo fare risultato ovunque“.