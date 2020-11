Rijeka-Napoli Live. Primo tempo, sloveni in vantaggio

Rijeka-Napoli Live. Formazioni ufficiali. Highlights e gol della sfida del girone F di Europa Legaue.

Il Napoli di Gennaro Gattuso fa visita al Rijeka di Simon Rozman nella 3ª giornata del Gruppo F dell’Europa League. I partenopei hanno 3 punti in classifica, frutto di una sconfitta contro l’AZ Alkmaar e di un successo sulla Real Sociedad, i croati hanno invece perso entrambe le gare con gli spagnoli e gli olandesi.

Sarà il primo confronto fra le due squadre in Europa League e nella storia delle due società. Tuttavia, quando prima del secondo dopoguerra Fiume e l’Istria facevano parte del Regno d’Italia, Napoli e Fiumana si affrontarono due volte in quella che si chiamava ai tempi Divisione Nazionale e corrispondeva all’attuale Serie A, seppur divisa in gironi.

I partenopei si imposero 2-1 in casa nel gennaio del 1929, mentre pareggiarono 1-1 a Fiume nella partita di ritorno disputatasi nel mese di maggio. Da quando si chiama Rijeka e rappresenta la Croazia, il club ha affrontato 4 volte squadre italiane nelle Coppe europee, 2 volte il Milan e 2 volte la Juventus, riportando 2 sconfitte e una storica vittoria sui rossoneri nell’Europa League 2017/18.

FORMAZIONI UFFICIALI RIJEKA-NAPOLI

Rozman si affida a un 3-5-2. In porta Nevistic, con Escoval, Velkovski ed Smolcic difensori centrali. Tomecak e Braut a presidiare le due fasce, con Cerin e Loncar a centrocampo con Muric. In avanti Kulenovic a far coppia con Menalo.

Gattuso opera un consistente turnover. Davanti al portiere Meret, al centro della difesa spazio a Maksimovic in coppia con Koulibaly, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi. In mediana Demme affianca Lobotka. Davanti torna a disposizione Lorenzo Insigne, che lunedì ha svolto l’intero allenamento con i suoi compagni. Il capitano parte però dalla panchina: Politano e Mertens a supporto di Petagna, che sostituisce lo squalificato Osimhen.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Mertens.

RIJEKA-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING E TV

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva la sfida di Europa League Rijeka-Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

La partita Rijeka-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Ci sarà inoltre la possibilità di seguire Rijeka-Napoli su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell’Europa League.

PRIMO TEMPO

22′ AMMONITO POLITANO, per una trattenuta ai danni di Menalo.

22′ Sembra tutto ok per Murić, che torna in campo.

21′ Murić ha subito un colpo ed è costretto a uscire momentaneamente dal campo, scortato dallo staff medico. Non pare nulla di grave comunque.

19′ PILLOLA STATISTICA: Il gol di Robert Muric al 13′ è il più veloce subito dal Napoli in Europa League dal marzo 2015 (Kurányi della Dinamo Mosca al 2′).

18′ Murić cerca una difficile conclusione di tacco. La sfera passa tra le gambe di Maksimović e sfiora il palo. Poi, sul calcio d’angolo, è lo stesso Murić a provare la conclusione direttamente in porta, trovando i pugni di Meret.

15′ Petagna per Di Lorenzo, il cui cross basso è allontanato.

13′ Gol Robert Murić

12′ Prova a creare pericolo Mertens: il suo cross è troppo arretrato per Petagna.

9′ Contropiede del Rijeka: Kulenovic prova a pescare Menalo, anticipato dall’uscita di Meret.

7′ Ancora pericolosa la squadra di casa: errore in fase di impostazione del Napoli, che favorisce Menalo. Il bosniaco vola fino al limite dell’area, dove viene fermato con un rischioso tackle da Di Lorenzo.

6′ I croati sono molto aggressivi in queste prime battute di gioco.

4′ OCCASIONE RIJEKA! Menalo, servito da Murić, esplode un destro, senza essere disturbato, dal limite dell’area. Meret devia in corner.

1′ Inizio primo tempo di RIJEKA-NAPOLI. Palla mossa dal Napoli. L’arbitro è il finlandese Gestranius.