Demme: “Felice per il gol, buona la reazione dopo la prima mezz’ora”

Diego Demme centrocampista del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria vinta in Europa League con il Rijeka.

Il Napoli è riuscito a battere il Rijeka ed a strappare tre punti difficili anche grazie al gol di Diego Demme: “Sono molto felice per il gol realizzato ma soprattutto per aver aiutato la squadra. Quella col Rijeka è stata una partita molto difficile, sono contento che siamo riusciti a vincere“. Ora il Napoli si trova a sei punti nel Girone F, ma per riuscire a qualificarsi serviranno prestazioni migliori e lo sa anche Diego Demme che aggiunge: “La prima mezz’ora non abbiamo fatto bene, ma nel secondo tempo ci siamo ripresi giocando anche un buon calcio. Ora siamo carichi e vogliamo andare avanti in Europa League. Concorrenza a centrocampo? So che siamo tanti in mediana, io cerco di dare sempre il massimo quando vengo chiamato in causa“.