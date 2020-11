Petagna: “Vittoria che dà fiducia, carichi per Bologna”

Andrea Petagna attaccante del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto dagli azzurri col Rijeka in Europa League.

E’ stato un Napoli a due facce quello visto in Europa League col Rijeka. Primo tempo orribile, forse il più brutto mai visto, come sottolineato anche da Gattuso, il secondo molto meglio. Un concetto che sottolinea anche Andrea Petagna: “Siamo stati bravi nella ripresa a reagire ed a ribaltare una partita non facile. Quelli con il Rijeka sono tre punti fondamentali per la classifica perché con l’Az avevamo perso, vincere qui non era facile e lo sapevamo. Il Rijeka si è chiuso in difesa ma noi lo sapevamo, per questo non era fatto facile vincere qui. Questo ci dà grande motivazione per la sfida di domenica prossima con il Bologna“.

Petagna ha commentato anche il modulo utilizzato da Gattuso un 4-2-3-1 che sembra congeniale alle sue qualità: “Gioco in una squadra con calciatori con grandi qualità, è stato bello giocare con Mertens per la prima volta, dobbiamo lavorare per fare sempre meglio. Il gol? Ci tenevo tanto a segnare partendo dall’inizio, ma sono contentissimo per la vittoria“.