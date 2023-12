Forgione: “Anguissa irriconoscibile, è il principale colpevole sul gol subito”

Lo scrittore Angelo Forgione si è soffermato sulla sconfitta di ieri del Napoli per mano della Juventus, puntando il dito contro Anguissa.

Nel suo recente commento sulla sconfitta del Napoli contro la Juventus, Angelo Forgione ha intitolato la sua analisi: “Il Napoli piange i suoi errori”. Attraverso il suo profilo sui social media, il noto giornalista e scrittore ha espresso il suo disappunto riguardo alla prestazione della squadra partenopea, sottolineando gli errori commessi durante la partita di campionato.

Forgione ha scritto: “Il Napoli esce a mani vuote da Torino a causa di propri errori e colpe, non riuscendo a capitalizzare le opportunità non sfruttate contro la Juventus, anche quando sarebbe stato più facile segnare che sbagliare. In questo momento, gli errori coinvolgono tutti, compreso Kvara, ma l’attenzione si focalizza sull’irriconoscibile Anguissa, identificato come il principale colpevole del gol subito.“

“Rrahmani può essere perdonato per l’errore commesso, e alcuni criticano Meret, ma il vero disastro è scaturito dal peccato originale del centrocampista, evidenziato giustamente da Mazzarri in conferenza stampa. Nel respingere di testa, Anguissa avrebbe dovuto notare l’avanzata di Cambiaso per ricevere la palla e uscire per chiudere il cross. Invece, ha mantenuto la sua posizione nella zona di Juan Jesus, lasciando libertà all’attaccante juventino.”

“La sua uscita è stata ritardata in modo esiziale, senza più il tempo necessario per chiudere la situazione. Subito dopo, il gol: la Juventus ha difeso come sa fare e ha portato a casa il risultato a proprio modo”, ha concluso Forgione nella sua analisi.