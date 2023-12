Panchina Napoli, De Laurentiis a caccia di sorprese: quattro profili per la prossima stagione

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe già individuato quattro profili per guidare il Napoli la prossima stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso di questa prima metà di stagione, il percorso del Napoli non ha affatto soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Nonostante i valori tecnici di alto livello, i punti in classifica non riflettono il reale potenziale della squadra. La distanza dai Campioni d’Italia e dalle prime due posizioni è evidente, e ora è cruciale stringere i ranghi per accumulare punti e non perdere l’opportunità di partecipare alla Champions nella prossima stagione, un obiettivo di rilievo per un club come quello presieduto dal patron azzurro, che si autofinanzia.

De Laurentiis ha annunciato importanti cambiamenti in vista della prossima stagione, che segnerà una vera e propria rifondazione con l’avvio di un nuovo progetto tecnico. Un nuovo allenatore è in arrivo per dare supporto ai giocatori e consentire loro di esprimersi al massimo. Tra i vari nomi che circolano, il favorito del numero uno degli azzurri sembra essere Roberto De Zerbi, attualmente al Brighton. Nel caso in cui dovesse rifiutare, le opzioni Farioli e Italiano guadagneranno terreno, con l’outsider Calzona che rappresenterebbe la vera sorpresa di questa ricerca del nuovo allenatore.