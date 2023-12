Numeri per nulla confortanti, Mazzarri peggio di Garcia: il dato

Crisi in casa Napoli: Mazzarri subisce la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League e supera Garcia in termini di numeri.

Il Napoli di Walter Mazzarri continua a sprofondare, subendo la terza sconfitta consecutiva che pone seri interrogativi sul futuro del tecnico toscano. La partita contro la Juventus, valida per la 15a giornata di Serie A, ha ulteriormente complicato la situazione della squadra azzurra.

Nel primo tempo all’Allianz Stadium, Vlahovic ha sprecato un’occasione clamorosa di fronte a Meret, Kvaratskhelia ha mancato l’opportunità di portare il vantaggio, e Szczesny ha salvato il risultato con un riflesso straordinario su Di Lorenzo. Nella ripresa, Gatti (51′) ha sbloccato la partita di testa su assist di Cambiaso, e nonostante i tentativi di reazione di Osimhen & Co, la Juventus ha difeso il vantaggio portando a casa tre punti fondamentali.

La terza sconfitta consecutiva, sia in campionato che in Champions League, getta un’ombra sempre più cupa sulla gestione di Mazzarri. I numeri del tecnico toscano non lasciano spazio a dubbi: la sua squadra sta attraversando un periodo difficile, e le statistiche indicano una performance addirittura peggiore rispetto a quella di Rudi Garcia.

Un dato particolarmente preoccupante è che Mazzarri ha già collezionato tre sconfitte consecutive, superando il precedente record di Garcia che non aveva mai perso due gare di fila. Inoltre, il Napoli non aveva mai registrato due partite consecutive senza segnare, e la sconfitta contro la Juventus rappresenta la prima debacle in trasferta per gli azzurri in questa stagione di Serie A.

La strada per Mazzarri sembra sempre più in salita, mentre la pressione aumenta e i tifosi si chiedono se il tecnico toscano riuscirà a invertire la rotta e riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.