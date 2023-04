Napoli, fulmini e saette ad accompagnare la possibile festa Scudetto: allerta meteo

Napoli, allerta meteo per la possibile festa Scudetto a causa di fulmini e temporali. Tifosi azzurri in ansia.

La città di Napoli potrebbe essere colpita da un forte maltempo proprio nel giorno in cui si festeggerà la vittoria dello Scudetto da parte della squadra partenopea. La Protezione Civile Regione Campania ha emesso un’allerta meteo per piogge e temporali che sarà valida su tutta la regione dalle ore 20 di domenica 30 aprile alle ore 20 di lunedì 1° maggio. Il livello di criticità è considerato giallo su tutto il territorio, il che significa che c’è un rischio idrogeologico per temporali, con precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità.

ALLERTA METEO FESTA SCUDETTO NAPOLI: GRANDINE, FULMINI E RAFFICHE DI VENTO AD ACCOMPAGNARE I FESTEGGIAMENTI?

I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio, saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Inoltre, le autorità locali raccomandano di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture, anche provvisorie, esposte alle sollecitazioni dei venti.

La Protezione Civile della Regione Campania ha chiesto ai sindaci di attivare i Centri operativi comunali e di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa regionale.

La possibile festa Scudetto del Napoli potrebbe essere minacciata dal maltempo e dalle conseguenze del rischio idrogeologico per temporali. Ma come si dice: festa bagnata, festa fortunata?