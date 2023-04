Scudetto Napoli, Mara Venier mantiene la promessa: ecco cosa farà a Domenica In

Mara Venier, promessa per il Napoli in vista dello scudetto. La conduttrice Rai durante la puntata di Domenica In farà una sorpresa ai tifosi partenopei.

Mara Venier, nota conduttrice Rai, ha sempre ammesso di essere una grande tifosa del Napoli, guidato dal tecnico Luciano Spalletti. La passione di Mara Venier per il Napoli è nota da tempo e la conduttrice ha dichiarato pubblicamente il suo sostegno alla squadra partenopea. “Sono veneta, ma forza Napoli, sempre!“, ha dichiarato di recente durante un’intervista con l’ex marito Jerry Calà.

In occasione della puntata di Domenica In del 29 aprile, la Venier ha confermato che manterrà la promessa per il suo Napoli. Come riportato in un comunicato stampa, la conduttrice si collegherà più volte nel corso del pomeriggio con Piazza Plebiscito per seguire da vicino i festeggiamenti dei tifosi napoletani, in caso di vittoria dello scudetto, il primo dopo 33 anni dall’ultimo titolo, vinto con la leggenda Diego Armando Maradona.

Grazie alla scelta di Mara Venier di seguire da vicino i festeggiamenti del Napoli, i tifosi partenopei potranno vivere insieme alla conduttrice uno dei momenti più attesi degli ultimi anni.