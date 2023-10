Fedele distrugge Natan: “Ma quale difensore pure! In Germania il peggiore in campo”

Il giornalista Enrico Fedele si è soffermato sulle prestazioni del difensore Natan, in particolare nella sfida con l’Union Berlino.

Natan sta stupendo tutti con la sua voglia di fare e la sua grinta, come mostrato anche nelle recenti prestazioni con il Napoli ed in quel tackle vincente accompagnato dall’urlo d’orgoglio del difensore azzurro. Ma non tutti la pensano esattamente così.

Enrico Fedele, ai microfoni di Tele A, ha detto la sua: “Natan è stato il peggiore in campo nella partita vinta dal Napoli in Germania contro l’Union Berlino con il punteggio di 0-1”.

Poi ancora: “Natan non è un difensore, è un terzino fluidificante ed è chiaro che messo in quelle condizioni di marcatore possa fare fatica nell’esprimersi bene”.

Non tutti però la pensano così, come il caso di Antonio Corrado: “Per me, contro l’Union, Natan è stato il migliore in campo”.