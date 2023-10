Napoli-Milan, la clamorosa indiscrezione: “Conte pronto a prendere il posto di Pioli in caso di sconfitta”

Il giornalista Enrico Fedele si è lasciato andare ad una clamorosa indiscrezione su Napoli-Milan e sul futuro di Pioli.

Due panchine che traballano: c’è tanto in gioco per i due tecnici di Napoli e Milan, Rudi Garcia e Stefano Pioli.

Il primo sembrava un procinto di essere esonerato da Aurelio De Laurentiis, ma allarme rientrato e ‘stabilizzato’ con le vittorie contro Verona e Union Berlino.

Il secondo è reduce da due ‘cazzotti’, andando in ordine cronologico il primo con la Juventus in campionato, poi con il PSG in Champions League.

Spunta anche una clamorosa indiscrezione.

Enrico Fedele, ai microfoni della emittente televisiva campana Tele A, ha detto: “Se Stefano Pioli perde a Napoli arriva Antonio Conte. Questa è la mia previsione. Perché il tecnico salentino dovrebbe accettare i rossoneri se ha detto di no ai partenopei per continuare il suo anno sabbatico? I fondi americani hanno delle capacità di convincimento superiori a quelle del patron del sodalizio campano“.

Fedele ha poi concluso: “Il Napoli, male che vada, finirà secondo dietro l’Inter. Le altre non sono all’altezza”.