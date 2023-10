Alvino: “Esonero Garcia? La clessidra è stata capovolta. Dissi una cosa ad ADL”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul possibile esonero del tecnico del Napoli Garcia da parte di De Laurentiis.

La situazione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è sempre più incerta. Il patron azzurro sta valutando diverse opzioni, e l’esonero del tecnico francese non è da escludere. Carlo Alvino, noto opinionista legato alle vicende del club partenopeo, ha rilasciato dichiarazioni importanti a Kiss Kiss Napoli, mettendo in dubbio il futuro di Garcia.

“Al momento si va avanti con Garcia, ma ‘al momento’ va messo in maiuscolo ed in grassetto”, ha affermato Alvino. Secondo l’opinionista, c’è una sorta di conto alla rovescia in corso. “C’è una clessidra che è stata capovolta e la sabbia inizia a scorrere. Io personalmente non avrei scelto Garcia, lo dissi anche a De Laurentiis quando fu annunciato come allenatore del Napoli.”

Alvino ha poi spiegato le ragioni della sua critica nei confronti di Garcia: “Non ho apprezzato il suo passaggio come allenatore in Arabia, dove il calcio praticamente non esiste. In confronto, Spalletti ha dimostrato grande abilità investendo su se stesso, una caratteristica che, ad esempio, Allegri non ha mostrato. Quanto ad Antonio Conte, mi dispiace vedere un allenatore essere esonerato perché è una sconfitta per tutti noi.”