Giordano: “Garcia in bilico, il nome del possibile sostituto agita i tifosi”

Dopo una riunione tra i vertici del Napoli, Garcia è stato confermato, ma il nome del possibile sostituto agita i tifosi.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’allenatore Rudi Garcia continuerà a guidare il Napoli, nonostante il malcontento espressamente manifestato dal presidente Aurelio De Laurentiis in merito ai recenti risultati negativi. Questa mattina si è tenuta una riunione all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele a Napoli, alla quale hanno partecipato De Laurentiis, il ds Meluso, i dirigenti Micheli e Sinicopri ed il tecnico Garcia. Marco Giordano, giornalista, ha confermato il prosieguo della gestione Garcia al termine del vertice.

“Vertice terminato in casa azzurra tra De Laurentiis, il ds Meluso, i dirigenti Micheli e Sinicopri ed il tecnico Garcia. Per ora, non si va verso l’esonero: manifestato profondo malcontento per i passi indietro manifestati contro la Fiorentina. “Ad oggi, Garcia resta in vista degli impegni con Verona, Union e Milan, ma resta la delusione per una situazione descritta come ‘profondamente negativa’. Gira il nome di Tudor in ambienti vicini al patron”” ha riportato Giordano sul proprio profilo social.

Garcia avrà quindi altre tre partite per riconquistare la fiducia del presidente e dei tifosi, iniziando dalla trasferta di Verona, proseguendo con l’importante impegno in Champions League contro l’Union Berlino e culminando con lo scontro contro il Milan. La necessità di invertire la rotta è impellente, per evitare ulteriori complicazioni.

Tuttavia, sta circolando il nome di Igor Tudor come possibile sostituto di Garcia. Una prospettiva che non sta affatto a cuore ai tifosi azzurri, che non considerano il tecnico croato la figura adatta per riportare il Napoli ai livelli desiderati.

Il clima attorno al Napoli si fa sempre più teso, con un Garcia che si trova ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro sulla panchina azzurra. Con il sostegno dei tifosi che vacilla, le prossime partite saranno decisive per determinare il destino dell’allenatore francese e del Napoli in questa stagione.