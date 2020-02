Fedele: "Il Napoli non andrà in Champions. La peggiore gara degli azzurri"

Enrico fedele commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria di Ranieri. L’opinionista critica la prestazione e fa un pronostico per il campionato.

Il Napoli di Gattuso è alla terza vittoria consecutiva, gli azzurri sbancano Marassi con un secco 4-2. I Partenopei dopo pochi minuti si portano sul 2-0 con Milik ed Elmas, rimonta blucerchiata con la perla di Quagliarella e il rigore di Gabbiadini, ma poi decide il nuovo acquisto Demme prima del gol-sicurezza di Mertens.

Ai microfoni di canale 21 è intervenuto l’ ex agente dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele. Queste le dichiarazioni dell’opinionista nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio:

“Il Napoli non può andare in Champions League. Per settanta minuti è stato sopraffatto dalla Sampdoria. Io ritengo che quella contro i blucerchiati sia stata la peggiore partita del Napoli. La squadra di Claudio Ranieri ha prodotto un numero di occasioni, sicuramente superiore a quello dei campani. Dico però anche che certe vittorie aiutano ad alimentare la fiducia del gruppo“.

Enrico Fedele ha poi aggiunto: “Io dico che ho la sensazione che il Napoli non arriverà in Champions League per vari motivi. La distanza dal quarto posto resta comunque elevata, ci sono da recuperare ancora ben nove punti. Poi lo ripeto: la prestazione del Napoli non è stata certamente entusiasmante. Questo almeno è il mio pensiero…“.