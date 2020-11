Fedele: “Gattuso non sa come deve giocare, situazione imbarazzante”

Enrico Fedele, manager dei fratelli Cannavaro, si è soffermato sulle ultime prestazioni del Napoli di Gattuso.



La battuta d’arresto contro il Sassuolo e la pessima prestazione contro il Rijeka hanno fatto scattare un piccolo allarme in casa Napoli. Gattuso ha bacchettato i suoi ragazzi, e li ha invitati ad una reazione contro il Bologna.

Enrico Fedele, storico procuratore dei fratelli Cannavaro, ai microfoni di Radio Marte , ha detto al sua sul momento del Napoli.

Ecco le parole di Fedele:

“Il Napoli, adesso, è confuso. Lo stesso Gennaro Gattuso, a mio avviso, non sa come deve giocare. Il 4-4-2 sarebbe uno schema utile per il Napoli? Se si abbassano Matteo Politano e Lorenzo Insigne, già il modulo attuale diventa un 4-4-2, a ben vedere.

Gattuso è in una situazione imbarazzante: ha una rosa duttile e flessibile, può cambiare modulo, eppure non lo fa. Victor Osimhen ha bisogno di ampiezza e spazio. Se i terzini del Napoli attaccano alle spalle delle due ali, lo spazio viene chiuso. O si fa un gioco di profondità per esaltare il nigeriano o, in alternativa, va cambiato il modulo“.

Fedele ha poi aggiunto: “Per far giocare Osimhen, il Napoli deve non fare il gioco, ma subirlo e agire in contropiede. Il potenziale c’è, però va sfruttato al 100% se si vuole davvero lottare per i piani alti della classifica. Da tempo mancava un gruppo così vasto e completo, quindi credo che adesso si possa realmente mirare a qualcosa di più del piazzamento in Champions League. Per riuscirci, però, è necessario apportare dei correttivi“.