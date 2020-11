Bologna-Napoli, Gattuso richiama i suoi ad una grande prestazione. Il tecnico ne cambia sette. Probabili formazioni.

Gennaro Gattuso ha alzato la voce con i suoi giocatori. Ha chiesto un atteggiamento diverso contro il Bologna. L’allenatore è stato chiaro: vuole un Napoli concentrato fin dai primi minuti e capace di esprimere intensità per tutta la partita, altrimenti si rischia grosso anche contro il Bologna.

Lo stile di Gattuso è diretto: niente giri di parole, l’allenatore è andato dritto al punto e adesso si aspetta una reazione concreta al Dall’Ara. Toccherà alla formazione che considera più affidabile invertire la tendenza.

Il Napoli sarà rivoltato rispetto all’Europa League: sono pronti al rientro Manolas, Hysaj, Bakayoko, Fabiàn, Insigne, Lozano ed Osimhen. Sette cambi per scrivere una storia completamente diversa rispetto a quella mostrata in Europa League. Gattuso pensa ancora al 4-2-3-1 e c’è bisogno di uno sforzo di tutti nell’interpretazione del nuovo modulo. Questo abito tattico necessita un grande movimento in verticale per mettere in difficoltà l’avversario, quindi è necessaria un’applicazione maggiore. Gattuso ufficializzerà oggi le sue scelte.

Il Napoli ha l’obbligo di chiudere con una vittoria questo ciclo, poi ci sarà la sosta e Castel Volturno si svuoterà. Il club vorrebbe tanto evitare la partenza dei nazionali per il pericolo di contagi, ma strumenti di fatto non ce ne sono: i convocati dovrebbero essere addirittura 17.

La sfida che vedrà protagoniste Bologna e Napoli si disputerà domenica 8 novembre 2020 allo stadio Renato Dall’Ara , l’impianto che ospita le gare interne dei felsinei. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 18:00.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-NAPOLI

Mihajlovic dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha battuto il Cagliari, con Palacio prima punta supportato da Barrow, Soriano e Orsolini. Dominguez potrebbe scalzare Svanberg in mediana, mentre Denswil è favorito su Hickey a sinistra.

Nel Napoli Lozano, Mertens e Insigne agiranno alle spalle di Osimhen, con Fabian Ruiz e Bakayoko confermati davanti alla difesa. Di Lorenzo e Hysaj pronti a partire dal 1′ sulle fasce di difesa, con Manolas e Koulibaly centrali davanti a Ospina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

DOVE VEDERE BOLOGNA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv dall’emittente satellitare Sky , più precisamente sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani.

Bologna-Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, che su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, attraverso Sky Go .

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui le gare della Serie A, acquistando uno dei pacchetti offerti.