Farmaco uccide in 48 ore il Coronavirus frutto di una ricerca australiana del Biomedicine Discovery Institute (BDI) presso la Monash University di Melbourne.

Un farmaco che uccide in 48 ore il Coronavirus potrebbe essere presto a disposizione. Un gruppo di scienziati australiani sta conducendo dei test con l’Ivermectin, un farmaco che viene utilizzato generalmente per trattare altre malattie come dengue o zika.

Come riportano The Canberra Times e il Daily Mail, sembra che la ricerca australiana del Biomedicine Discovery Institute (BDI) sia riuscita a provare che questo farmaco riesca a uccidere il virus in 48 ore.

Dalla ricerca in laboratorio alla cura sulle persone, tuttavia, il passo non è breve. I ricercatori australiani ammettono che ci vorrà ancora del tempo per verificare l’efficacia del Ivermectin sulle persone, determinando quale sia la dose da somministrare efficace nell’uomo.

Farmaco uccide in 48 ore il Coronavirus, in Australia importante scoperta medica

Anche se il Farmaco uccide in 48 ore il Coronavirus, gli stessi scienziati hanno riconosciuto che ci vorrà ancora un po’ per verificarne l’efficacia nella sconfitta del Covid-19 sulle persone. I responsabili dello studio hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni all’agenzia di stampa spagnola, Europa Press:

“Abbiamo scoperto che anche una singola dose di Ivermectin potrebbe eliminare tutto l’RNA virale entro 48 ore e che, inoltre, entro 24 ore vi è una riduzione davvero significativa. Adesso dobbiamo determinare se la dose che può essere utilizzata nell’uomo sia efficace, questo è il passo successivo”, concludono i ricercatori. Che nel caso in cui riuscissero a dimostrare effettivamente l’utilità di questo farmaco contro il Covid-19, avrebbero fatto una delle scoperte più importanti nel settore medico negli ultimi anni.