Fabian Ruiz trascinatore, voti altissimi in pagella: è il migliore in campo

Fabian Ruiz migliore in campo in Sampdoria-Napoli, lo spagnolo viene premiato dai quotidiani con voti alti in pagella.

La rete di Fabian Ruiz contro la Sampdoria è un’azione da far vedere e rivedere, conclusa con un tiro bellissimo dello spagnolo. Ma la prestazione del centrocampista non si esaurisce col gol, ma viene impreziosita anche da altre giocate. Gestione della palla e dei tempi di gioco, visione e capacità di mettere in apprensione la difesa avversaria. Fabian Ruiz nella sfida con la Sampdoria si è preso la scena.

Fabian Ruiz: le pagelle