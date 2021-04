Corbo: “La corsa Champions del Napoli tra mille dubbi. Ecco quanti punti servono”

Antonio Corbo su Repubblica si occupa del Napoli e della corsa degli azzurri per un piazzamento Champions League.

La corsa Champions League del Napoli deve essere fatta in mezzo a tanti dubbi, a partire da chi allenerà gli azzurri nella prossima stagione. Inoltre la società di De Laurentiis deve fare i conti con tanti rinnovi in sospeso e con Maksimovic e Hysaj praticamente certi di andare via a parametro zero. I casi più spinosi sono quelli di Fabian Ruiz (che batte cassa con i suoi agenti) e quello di Lorenzo Insigne. L’attaccante vorrebbe restare al Napoli ma la politica dei tagli voluta da De Laurentiis potrebbe incidere molto sulla sua permanenza.

Corbo: “Napoli con poche certezze”

L’allenatore ha deciso di andar via, e Fiorentina e Sampdoria già se lo contendono. I rinnovi di ingaggio sono bloccati e per nulla probabili, per Maksimovic ancora più che per Hysaj. Né si aprono le trattative per i rapporti che terminano tra un anno, come per Insigne. C’è tutto questo, un indefinito grigiore di cose sospese oltre la florida vittoria di Genova che tiene il Napoli in corsa per la Champions.

La tabella di marcia per il piazzamento Champions League prevede un ritmo forsennato, ecco quanto scrive Corbo su Repubblica: