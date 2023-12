Espulsione shock di Politano, la reazione incredula di Mazzarri diventa virale

Il Napoli sconfitto 2-0 dalla Roma: assoluto protagonista l’arbitro. L’espulsione di Politano sottolinea la serata negativa per i partenopei.

Nella sfida tra Roma e Napoli, svoltasi ieri sera, il punteggio finale di 2-0 a favore dei giallorossi non è passato inosservato. Tuttavia, a rubare la scena è stata l’espulsione di Matteo Politano, che fino a quel momento aveva brillato come uno dei migliori giocatori della stagione partenopea.

Prima del fatale errore, Politano era stato il faro del Napoli in questa stagione, superando anche i più quotati Osimhen e Kvaratskhelia. Tuttavia, il destino ha preso una piega diversa durante il match contro la Roma. Il giocatore, cresciuto nel vivaio giallorosso, è stato protagonista di un momento decisivo che ha cambiato le sorti della partita.

Il 21° minuto del secondo tempo è stato segnato da un’azione controversa: Politano, vittima di un fallo da parte di Nicola Zalewski, ha reagito in maniera intempestiva, rifilando un calcio al suo avversario. L’arbitro non ha esitato nell’estrarre il cartellino rosso, costringendo il Napoli a giocare in inferiorità numerica.

La telecamera ha immortalato il momento della decisione arbitrale, catturando anche la reazione incredula di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli. Con le mani giunte, Mazzarri ha esclamato: “Ma che fai?”. Una frase che, nel giro di pochi istanti, ha fatto il giro del web, diventando virale sui social media.