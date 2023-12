(FOTO) Lavezzi rassicura tutti sui social, i tifosi: “Sempre con te idolo”

Ezequiel Lavezzi rassicura Napoli con una foto. Fan affettuosi, il Pocho smentisce voci di riabilitazione. Il legame speciale con la città si rafforza.

Ezequiel Lavezzi, ex bomber del Napoli, ha scelto un modo inusuale ma efficace per rassicurare i suoi numerosi fan: una foto alquanto ‘serena’ postata su Instagram. Dopo giorni di voci preoccupanti riguardo al suo stato di salute e alle voci di un presunto ricovero in una clinica di riabilitazione, il Pocho ha voluto mettere a tacere tutte le speculazioni.

L’ex attaccante argentino è tornato a casa, smentendo categoricamente le voci di un ricovero in una struttura di disintossicazione. La tranquillità è stata ripristinata quando il fratello dell’ex calciatore ha condiviso un’immagine di Lavezzi mentre dormiva serenamente sul divano di casa, abbracciando affettuosamente un cuscino.

Secondo quanto riportato dai media argentini, Lavezzi avrebbe resistito con fermezza al ricovero in una clinica di riabilitazione, una voce che si era diffusa dopo il suo ritorno in patria. La foto, che mostra Lavezzi in un momento di intimità familiare, ha spazzato via le preoccupazioni e le speculazioni sul suo stato di salute.

La risposta entusiastica dei fan napoletani non si è fatta attendere. L’ex calciatore ha condiviso un sorriso radiante su Instagram, accompagnato da un messaggio di tranquillità e ottimismo. I commenti dei tifosi, da sempre devoti al loro idolo, hanno invaso i social media. “Mi hai fatto stare in pensiero, buon Natale”; “Sempre con te, idolo”; “Sei e sarai per sempre nei nostri cuori”; “Forza Pocho, uno di noi” sono solo alcuni dei messaggi che dimostrano l’affetto e la solidarietà dei napoletani nei confronti del loro eterno campione.