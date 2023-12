Osimhen rinnova con il Napoli: ingaggio triplicato e retroattivo da luglio

Osimhen rinnova con il Napoli, triplicando l’ingaggio retroattivo da luglio. La clausola rescissoria aggiunge suspense al futuro del bomber nigeriano.

L’attaccante nigeriano Victor Osimhen ha firmato ufficialmente il rinnovo del suo contratto con il Napoli, annunciato con entusiasmo dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis, con una sola parola: “Fatto”. L’accordo, raggiunto dopo diversi mesi di negoziati, ha portato a significativi cambiamenti nell’ingaggio del giocatore, triplicandolo rispetto al precedente accordo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, l’aumento dell’ingaggio di Osimhen, ora fissato a oltre 10 milioni di euro a stagione più bonus, è retroattivo a partire dal mese di luglio. Un passo importante per il club partenopeo, che ha così garantito la permanenza del talentuoso attaccante.

Il quotidiano ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo contratto, evidenziando l’inclusione di una clausola rescissoria di 130 milioni di euro sul cartellino di Osimhen. Tuttavia, è importante notare che questa clausola non è valida per i club italiani, rappresentando un potente strumento di negoziazione per De Laurentiis nel caso in cui arrivino offerte estere.

La redazione sportiva del Corriere della Sera ha sottolineato che già dalla scorsa estate sono pervenute offerte da club stranieri, in particolare dalla Premier League. I tifosi del Napoli, nonostante l’entusiasmo per il rinnovo contrattuale, esprimono preoccupazioni per la possibilità che questo possa essere solo il primo passo verso una futura cessione di Osimhen.

Con il giocatore ora legato al Napoli da un contratto potenziato, l’attenzione si sposta sulla gestione delle eventuali offerte che potrebbero giungere sul tavolo del presidente De Laurentiis. L’inclusione della clausola rescissoria potrebbe rivelarsi cruciale nel determinare il futuro dell’ attaccante, con club esteri, soprattutto provenienti dalla Premier League e dall’Arabia, già interessati alle prestazioni di Osimhen.