Esposito: “Ghoulam può restare al Napoli, vi dico cosa pensa De Laurentiis”

Faouzi Ghoulam vedrà il suo contratto con il Napoli scadere a fine stagione. Già a gennaio si era parlato di un addio del calciatore algerino, quando sembrava imminente l’arrivo di Mathias Olivera. Poi il Napoli non è riuscito a trovare l’intesa con il Getafe, anche se tutti danno l’acquisto di Olivera oramai fatto per fine stagione. A questo punto bisogna prendere una decisione, perché Mario Rui ha detto di voler rispettare il suo contratto, che lo lega agli azzurri fino al 2025. Con l’arrivo di Olivera ci sarebbe addirittura un terzino sinistro di troppo.

Ghoulam: nuovo contratto col Napoli

Secondo Paolo Esposito, conduttore di Area di rigore su 87 Tv, l’addio di Ghoulam non è così scontato. “Non sono così sicuro che Ghoulam vada via da Napoli. A quanto ne so De Laurentiis stima moltissimo il giocatore e vorrebbe confermarlo, rinnovandogli il contratto a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce attualmente“. Secondo quanto riferisce Esposito, con il nuovo contratto il Napoli offrirebbe a Ghoulam un ingaggio “di circa 1,5 milioni di euro a stagione. Personalmente sono convinto che i margini per chiudere la trattativa ci siano tutti. Discorso diverso invece per Mario Rui che è destinato a lasciare Napoli al termine della stagione“. Con l’addio di Mario Rui si libererebbe il posto per Mathias Olivera, che Giuntoli vuole assolutamente portare in azzurro.