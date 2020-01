Equipe: Mateta-Napoli trattativa in corso. Younes e soldi al Mainz

Mateta-Napoli la trattativa confermata dal quotidiano francese L’Equipe. Al Mainz il cartellino di Younes come contropartita.

Mateta-Napoli, avviate le trattative con il club tedesco per l’acquisizione dell’attaccante francese Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riporta il quotidiano l’Equipe, il Napoli ha inviato una prima offerta, stimata in 20 milioni più il cartellino dell’esterno tedesco Amin Younes.

Napoli e Mainz sono entrati nelle ultime ore in una fase più concreta della trattative per Mateta. Il francese è in cima alla lista dei desideri del club di Aurelio De Laurentiis per rinforzare l’attacco azzurro, 30 gol in 21 partite, nono in Serie A.

Il Napoli non vuole andare oltre i 20 milioni di Euro, contro i 40 richiesti dal Mainz per Mateta, per questo motivo i partenopei hanno deciso di inserire anche il cartellino di Amin Younes. L’esterno sarebbe felice di tornare in patria e per questo motivo avrebbe rifiutato il trasferimento alla Sampdoria.

Mateta è reduce da un lungo infortunio al ginocchio (menisco) che lo ha sottratto dal campo da agosto a dicembre. L’attaccante di origine congolese ha giocato 5 partite di Bundesliga segnando 2 gol. Secondo il quotidiano francese. Mateta avrebbe messo il Napoli in cima ai suoi desideri, e avrebbe incaricato i il suo entourage di lavorare per completare il trasferimento in azzurro.

Il Napoli lavora anche all’alternativa per Mateta, si tratta di Andrea Petagna, attaccante della Spal. Le due società si sono parlate spesso in questi giorni, il club di Ferrara non vorrebbe privarsi in questa sessione di mercato dell’attaccante. A pochi giorni dalla chiusura del mercato di gennaio Giuntoli continua a lavorare sottotraccia, per regalare a Gattuso l’ultimo colpo dopo Demme, Lobotka e Politano.